L'hospitalisation d'une ado sonne l'alarme

Le «Benadryl Challenge», ce défi TikTok périlleux consistant à ingérer massivement des antihistaminiques pour obtenir un effet hallucinogène, inquiète à nouveau les autorités.

Le chroniqueur Frédéric Labelle rapporte le cas récent d’une adolescente d’Ottawa hospitalisée aux soins intensifs après avoir consommé 36 comprimés.

Bien que TikTok tente de bloquer les contenus liés à cette tendance, l'idée continue de circuler, rappelant la dangerosité extrême de ces médicaments qui, même à faible dose, peuvent rendre «amorphe».

Cette situation relance le débat sur l’accès en vente libre de certains médicaments en pharmacie.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout lors de sa chronique sur les réseaux sociaux, jeudi à Lagacé le matin.