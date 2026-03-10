Une musique aux multiples facettes

Le groupe de musique saguenéen Angine de Poitrine ne cesse de faire parler de lui depuis son passage à Tout le monde en parle dimanche dernier.

Leur musique est «mathématique» et un peu aléatoire, explique le journaliste à CIBL Philippe Papineau.

Angine de Poitrine a grimpé en popularité notamment en raison de son langage «extraterrestre» qui en fascine plusieurs, le groupe repoussant les limites de l'absurde, ce qui est l'utilité même de l'art d'après Philippe Papineau.

