Société
Bottes à crampons et routes salées

Météo: entre apocalypse annoncée et réalité du terrain montréalais

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 11 mars 2026 12:36

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
La commission / Cogeco Média

Alors qu’on nous annonçait l’apocalypse météo et un épisode de verglas historique, les Montréalais se sont réveillés dans une étrange accalmie.

Entre frustration des citoyens ayant déboursé des fortunes en précaution et soulagement des services d'urgence, on interroge le décalage frappant des prévisions.

Le pire est-il à venir ou avons-nous crié au loup trop tôt?

Avec l'expertise de MétéoMédia et le bilan d'Hydro-Québec, La commission fait la lumière sur les caprices de Dame Nature et la fiabilité de la science météo.

Écoutez Nicolas Lessard, météorologue à MétéoMédia et Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec, mercredi à La commission

