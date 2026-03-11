Bottes à crampons et routes salées

Alors qu’on nous annonçait l’apocalypse météo et un épisode de verglas historique, les Montréalais se sont réveillés dans une étrange accalmie.

Entre frustration des citoyens ayant déboursé des fortunes en précaution et soulagement des services d'urgence, on interroge le décalage frappant des prévisions.

Le pire est-il à venir ou avons-nous crié au loup trop tôt?

Avec l'expertise de MétéoMédia et le bilan d'Hydro-Québec, La commission fait la lumière sur les caprices de Dame Nature et la fiabilité de la science météo.

Écoutez Nicolas Lessard, météorologue à MétéoMédia et Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec, mercredi à La commission.