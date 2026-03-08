Le Juge Jocelyn Geoffroy est soupçonné d'avoir utilisé l’intelligence artificielle pour rédiger son texte de jugement dans le cas de l’homme d’affaires Robert Giroux.
Écoutez Frédéric Béréard, avocat et constitutionnaliste, en discuter dimanche lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«La décision fait quand même 200 pages en plus. Et il y a des éléments qui n’ont jamais été plaidés en preuve. Donc, la décision a été portée en appel, et il faut comprendre qu'il y a eu une condamnation d'importance là-dedans qui dépasse les 100 millions.»