Bernard Drainville veut verser une aide ponctuelle

Toute aide qui peut être amenée aux citoyens doit être donnée, explique Bernard Drainville, qui souhaite rembourser les automobilistes qui paient les frais de la hausse du prix du carburant.

À son avis, l'État québécois «profite» de la guerre pour augmenter ses revenus.

Il souhaite se servir de la SAAQ pour retourner l'argent aux citoyens, mais précise ne pas savoir quel est le montant qui serait versé.

Écoutez Bernard Drainville, candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, expliquer le tout, mardi, à l'émission La commission.