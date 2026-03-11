Le Québec se prépare

Une tempête de verglas majeure frapperait plusieurs régions de la province, dont le grand Montréal, l'Outaouais et Québec mercredi.

Environnement Canada prévoit des accumulations de 20 à 30 millimètres de glace, ce qui a déjà entraîné la fermeture de plus d'une trentaine de centres de services scolaires et de plusieurs universités.

Les autorités craignent que le poids de la glace ne provoque des pannes de courant importantes, rappelant de mauvais souvenirs aux Québécois.

Dans les quincailleries, les génératrices s'envolent rapidement alors que les citoyens tentent de se préparer à d'éventuelles interruptions de service d'Hydro-Québec.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville, le présentateur météo Jean-Charles Beaubois et l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur la tempête, mercredi dans le tour d'horizon de l'actualité.