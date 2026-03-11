 Aller au contenu
Société
Le Québec se prépare

«La grande tempête de verglas de 1998 a traumatisé les Québécois»

par 98.5

0:00
19:30

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 mars 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
«La grande tempête de verglas de 1998 a traumatisé les Québécois»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Une tempête de verglas majeure frapperait plusieurs régions de la province, dont le grand Montréal, l'Outaouais et Québec mercredi. 

Environnement Canada prévoit des accumulations de 20 à 30 millimètres de glace, ce qui a déjà entraîné la fermeture de plus d'une trentaine de centres de services scolaires et de plusieurs universités.

Les autorités craignent que le poids de la glace ne provoque des pannes de courant importantes, rappelant de mauvais souvenirs aux Québécois.

Dans les quincailleries, les génératrices s'envolent rapidement alors que les citoyens tentent de se préparer à d'éventuelles interruptions de service d'Hydro-Québec.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville, le présentateur météo Jean-Charles Beaubois et l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur la tempête, mercredi dans le tour d'horizon de l'actualité.

«Au Québec, il faut le dire, l'événement de 1998, la grande tempête de verglas, qui avait duré des jours et des semaines, ça a traumatisé les Québécois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent plus de chance quand il est question de verglas. On va se croiser les doigts.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • La guerre en Iran;
  • Une députée passe du NPD au PLC de Mark Carney;
  • L'actionnaire Pierre Karl Péladeau subit un revers alors que sa tentative de siéger au conseil d'administration de Transat a été rejetée;
  • Donneurs de sperme en série;
  • Le dramaturge Mani Soleymanlou signe un texte touchant dans La Presse sur la réalité des bombardements en Iran.

Vous aimerez aussi

Attaque israélo-américaine en Iran : «Le trafic aérien global a été affecté»
Le Québec maintenant
Attaque israélo-américaine en Iran : «Le trafic aérien global a été affecté»
0:00
6:22
Menaces de mort envers Angine de Poitrine: «C'est une violence insupportable»
Le Québec maintenant
Menaces de mort envers Angine de Poitrine: «C'est une violence insupportable»
0:00
6:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Mark Carney frôle la majorité grâce à une nouvelle défection au NPD
Rattrapage
Ottawa
Mark Carney frôle la majorité grâce à une nouvelle défection au NPD
Tempête de verglas: polarisation et colère s'emparent des réseaux sociaux
Rattrapage
Réactions intenses
Tempête de verglas: polarisation et colère s'emparent des réseaux sociaux
Spécial «Bar» | L'énigme du mercredi 11 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bar» | L'énigme du mercredi 11 mars
La majestueuse collection Torlonia s'installe au Musée des beaux-arts
Rattrapage
Montréal
La majestueuse collection Torlonia s'installe au Musée des beaux-arts
Mort suspecte d'une femme à Drummondville: le mystère plane
Rattrapage
S'agit-il d'un meurtre?
Mort suspecte d'une femme à Drummondville: le mystère plane
«Une partie presque parfaite pour le Tricolore» -Jean-Michel Bourque
Rattrapage
Victoire face aux Maple Leafs
«Une partie presque parfaite pour le Tricolore» -Jean-Michel Bourque
Procréation assistée: «Des familles prêtes ont besoin d'assistance financière»
Rattrapage
Vidéo
Plaidoyer majeur pour la natalité au Québec
Procréation assistée: «Des familles prêtes ont besoin d'assistance financière»
Regarder15:59Patrick Lagacé
Guerre en Iran: «Donald Trump est complètement déconnecté» -Régis Labeaume
Rattrapage
Panique-t-il devant le prix de l’essence?
Guerre en Iran: «Donald Trump est complètement déconnecté» -Régis Labeaume
Coupures de postes: «Les gouvernements ont probablement manqué leur chance»
Rattrapage
Les salaires de la fonction publique coûtent cher
Coupures de postes: «Les gouvernements ont probablement manqué leur chance»
Classique mondiale de baseball: des amateurs défient les multimillionnaires
Rattrapage
Un ado de 17 ans mène la vie dure à Aaron Judge
Classique mondiale de baseball: des amateurs défient les multimillionnaires
Frédéric Labelle a-t-il sauvé le panneau La Baie de la rue Sainte-Catherine?
Rattrapage
Élément mythique du centre-ville de Montréal
Frédéric Labelle a-t-il sauvé le panneau La Baie de la rue Sainte-Catherine?
«Hors réseau»: quand les influenceurs perdent le Nord (et leur cellulaire)
Rattrapage
Nouvelle émission diffusée sur Crave
«Hors réseau»: quand les influenceurs perdent le Nord (et leur cellulaire)
«On aurait dû attendre qu'une solution canadienne soit prête»
Rattrapage
Des contenus de Radio-Canada sur Prime Video
«On aurait dû attendre qu'une solution canadienne soit prête»
Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?
Rattrapage
De nombreuses polices sur le marché
Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?