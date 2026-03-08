En spectacle à la LDLC Arena de Lyon

Le 28 février dernier, à la LDLC Arena à Lyon, Messmer a battu son propre record du monde en hypnotisant 1113 personnes en moins de cinq minutes. Son précédent record était de 1066 personnes hypnotisées simultanément.

