En spectacle à la LDLC Arena de Lyon

Le 28 février dernier, à la LDLC Arena à Lyon, Messmer a battu son propre record du monde en hypnotisant 1113 personnes en moins de cinq minutes. Son précédent record était de 1066 personnes hypnotisées simultanément.
«Plus la soirée avance, plus les gens deviennent réceptifs, avec l'énergie qui est là. Et quand j'arrive au numéro final, on s'est retrouvé avec 1113 personnes sous hypnose qui ont vécu le dernier numéro du show. Ça a été un événement assez marquant, mais c'est plein de techniques qui m'aident à provoquer cet état second chez les gens qui vivent l'expérience.»