Deux chiens, un cacatoès et un cheval miniature ont reçu l’honneur d’être intronisés au Panthéon québécois des animaux samedi matin, au Palais des congrès de Montréal.

Écoutez Myriam Charest, vice-présidente de l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux et animatrice de la cérémonie, en discuter dimanche au micro de l’animateur Denis Lévesque.