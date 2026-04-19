Deux chiens, un cacatoès et un cheval miniature ont reçu l’honneur d’être intronisés au Panthéon québécois des animaux samedi matin, au Palais des congrès de Montréal.
Écoutez Myriam Charest, vice-présidente de l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux et animatrice de la cérémonie, en discuter dimanche au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Les propriétaires ou d'autres personnes vont soumettre la candidature de leur animal à notre comité. Et le comité va faire une lecture très attentive et va sélectionner les candidats qui, selon eux, ont fait la plus grande différence dans la vie de leurs humains. C'est toujours un choix difficile.»
Écoutez ensuite Isabelle Lajeunesse, de l’émission culte Quelle Famille, discuter ensuite de son chien Macaire qui apparaissait dans l'émission.