Pratique en Écosse

En Écosse, les jeunes obtiennent le droit de vote dès l’âge de 16 ans, une pratique que plusieurs politiciens québécois regardent avec intérêt, selon un récent article du Journal de Montréal.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard aborder le sujet lors de sa chronique dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.