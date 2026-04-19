Pratique en Écosse

En Écosse, les jeunes obtiennent le droit de vote dès l’âge de 16 ans, une pratique que plusieurs politiciens québécois regardent avec intérêt, selon un récent article du Journal de Montréal.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard aborder le sujet lors de sa chronique dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Je crois que c'est une des bonnes façons d'intéresser les jeunes à la sphère politique. Maintenant, tu vas me dire qu'ils sont un peu jeunes. Mais est-ce que ce serait bien grave si certains d'entre eux étaient un petit peu moins au fait, versus d'autres adultes qui ne le sont pas nécessairement davantage?»