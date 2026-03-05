Le président américain Donald Trump a congédié - même s'il ne l'a pas présenté ainsi - la secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis Kristi Noem.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Kristi Noem perd son poste à la sécurité intérieure pour une foule de raisons;
- Markwayne Mullin, connu pour un accrochage avec un syndicaliste, pourrait la remplacer;
- Donald Trump souhaite influencer la nomination du prochain guide suprême en Iran;
- Les coûts de guerre sont estimés à 3,7 milliards de dollars;
- Des questions émergent sur les intentions électorales de Donald Trump.