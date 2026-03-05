Vers une crise humanitaire au Liban?

L'armée israélienne continue sa progression en territoire libanais. Dans la banlieue sud de Beyrouth, près de 700 000 personnes ont eu l'ordre d'évacuer immédiatement le territoire jeudi. Cela s'ajoute aux centaines de milliers d'autres qui ont eu l'ordre d'évacuer le sud du pays dans les derniers jours.

Écoutez le correspondant au Proche-Orient pour Libération, Radio France et LCI, Arthur Sarradin, faire le point sur la situation au Liban, jeudi, avec l'animateur Philippe Cantin.