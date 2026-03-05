 Aller au contenu
Société
Vers une crise humanitaire au Liban?

«L'État libanais n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de sa population»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 mars 2026 15:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«L'État libanais n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de sa population»
Un homme transportant un fauteuil roulant passe devant une voiture détruite dans une rue commerçante touchée par des frappes aériennes israéliennes dans la ville de Nabatiyeh, au sud du Liban, ce jeudi 5 mars 2026. / AP Photo/Mohammed Zaatari

L'armée israélienne continue sa progression en territoire libanais. Dans la banlieue sud de Beyrouth, près de 700 000 personnes ont eu l'ordre d'évacuer immédiatement le territoire jeudi. Cela s'ajoute aux centaines de milliers d'autres qui ont eu l'ordre d'évacuer le sud du pays dans les derniers jours.

Écoutez le correspondant au Proche-Orient pour Libération, Radio France et LCI, Arthur Sarradin, faire le point sur la situation au Liban, jeudi, avec l'animateur Philippe Cantin.

«On craint un drame humanitaire parce que l'État libanais n'est pas capable d'absorber ces déplacements. On parle potentiellement, à terme, de 1 à 1,5 million de Libanais déplacés pour un État qui, depuis la crise de 2019, n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de cette population et dont l'armée elle-même a dû quitter ses positions au sud du Liban en vue de ces attaques israéliennes. Donc la crise humanitaire, elle est sans doute à venir.»

Arthur Sarradin

