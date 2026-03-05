En raison des multiples conflits mondiaux

L’actualité nous informe sur l’état du monde, mais peut aussi nous occasionner beaucoup d’inquiétudes. Le conflit au Moyen-Orient qui a éclaté le weekend dernier s’ajoute aux préoccupations et au sentiment d’insécurité créé par les récentes guerres.

Donc, comment s’occuper de sa santé mentale, tout en se gardant informés?

Écoutez à ce sujet la Dre Chrisitne Grou, présidente de l’Ordre des Psychologues du Québec, en compagnie de Philippe Cantin.

Selon elle, il faut trouver une forme d'équilibre dans la consommation de l'actualité.

«Je veux comprendre, puis, en même temps, je ne veux pas être dans une surcharge, donc, dans une information qui serait trop présente, par exemple, d'écouter en continu.»