En raison des multiples conflits mondiaux

Comment s’occuper de sa santé mentale, tout en se gardant informé?

Le Québec maintenant

le 5 mars 2026 16:55

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L’actualité nous informe sur l’état du monde, mais peut aussi nous occasionner beaucoup d’inquiétudes. Le conflit au Moyen-Orient qui a éclaté le weekend dernier s’ajoute aux préoccupations et au sentiment d’insécurité créé par les récentes guerres.

Donc, comment s’occuper de sa santé mentale, tout en se gardant informés?

Écoutez à ce sujet la Dre Chrisitne Grou, présidente de l’Ordre des Psychologues du Québec, en compagnie de Philippe Cantin.

Selon elle, il faut trouver une forme d'équilibre dans la consommation de l'actualité.

«Je veux comprendre, puis, en même temps, je ne veux pas être dans une surcharge, donc, dans une information qui serait trop présente, par exemple, d'écouter en continu.»

«Il y a un choix qu'on peut faire: dans quel média est-ce que je vais consommer? Quelle source d'information que je vais aller chercher? Donc, en ce moment, ce qu'on veut, c'est des sources qui sont crédibles, qui sont fiables. On ne veut pas aller dans le sensationnalisme. Donc, ça, c'est vraiment une question très importante en ce moment.»

La Dre Christine Grou

