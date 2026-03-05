Arrestation de Bryan Fuentes Gramajo

Le criminel le plus recherché au pays, Bryan Fuentes Gramajo, a été arrêté par le Service de police de Montréal, jeudi, après une cavale qui a duré près de 18 mois.

L'homme est suspecté d'avoir commis le meurtre d'un rappeur relié aux gangs montréalais, Kashif Jamal Bentley-Jean, surnommé «Lil Bentley», dans un centre commercial de Toronto.

Écoutez Vincent Larouche, journaliste d’enquête à La Presse, revenir sur l'arrestation du criminel le plus recherché au pays, jeudi, au micro de Philippe Cantin.