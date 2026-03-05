Les nouvelles en rafale

 Aller au contenu
Prix de l'essence, taxis en difficulté et l'affaire du Cardinal Ouellet

La commission

le 5 mars 2026 12:59

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Prix de l'essence, taxis en difficulté et l'affaire du Cardinal Ouellet
Le cardinal Ouellet au Palais de justice de Montréal, jeudi le 5 mars 2026. / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent les répercussions de l'inflation sur les travailleurs du transport.

Un sondage révèle que 71 % des auditeurs craignent que la hausse des prix de l'essence ne plombe leur budget.

Les chauffeurs de taxi sont particulièrement vulnérables, car leurs tarifs sont fixés par Transport Québec, contrairement à Uber qui peut les ajuster.

L'émission traite également du procès en diffamation du cardinal Ouellet, soulignant comment une simple accusation peut briser une carrière avant même un verdict.

Enfin, un témoignage illustre la flambée du diesel, atteignant 4,79 $ le gallon en Virginie.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez survoler l'essentiel de l'actualité, jeudi à La commission

