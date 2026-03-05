 Aller au contenu
Société
L'Espagne dit non à Trump

Des sanctions américaines à venir contre l'Espagne?

par 98.5

0:00
5:17

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 mars 2026 16:14

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a rejeté les demandes de Donald Trump d'utiliser des bases militaires espagnoles pour des attaques contre l'Iran, revendiquant un choix de dire «non à la guerre».

Donald Trump a menacé de «cesser tout commerce avec l’Espagne », reprochant au gouvernement de Pedro Sanchez de refuser l'accès de l'aviation américaine aux bases militaires pour sa campagne contre l’Iran, en plus de juger ses dépenses de défense insuffisantes au sein de l'OTAN.

Écoutez à ce sujet Romain Chauvet, journaliste indépendant basé à Madrid, au micro de Philippe Cantin.

Le journaliste explique les raisons pour lesquelles l'Espagne dit non aux Américains:

«L'Espagne dit qu'elle a la souveraineté et elle n'autorise les Américains seulement à utiliser ces bases-là pour des questions humanitaires. Elle ne veut pas, finalement, que les États-Unis s'en servent pour participer d'une quelconque manière à ses frappes en Iran.»

«Le président américain a parlé de l'Espagne comme un terrible allié, qu'il voulait mettre fin à tout le commerce avec l'Espagne. D'abord, est-ce que ces menaces pourraient rentrer à exécution contre l'Espagne et quelle forme ça pourrait prendre? Est-ce qu'on pourrait parler de tarifs douaniers? Monsieur Trump a également évoqué un embargo commercial envers l'Espagne. Alors, vous voyez, beaucoup de réponses qui restent sans questions.»

Romain Chauvet

