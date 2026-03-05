L'Espagne dit non à Trump

Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a rejeté les demandes de Donald Trump d'utiliser des bases militaires espagnoles pour des attaques contre l'Iran, revendiquant un choix de dire «non à la guerre».

Donald Trump a menacé de «cesser tout commerce avec l’Espagne », reprochant au gouvernement de Pedro Sanchez de refuser l'accès de l'aviation américaine aux bases militaires pour sa campagne contre l’Iran, en plus de juger ses dépenses de défense insuffisantes au sein de l'OTAN.

Écoutez à ce sujet Romain Chauvet, journaliste indépendant basé à Madrid, au micro de Philippe Cantin.

Le journaliste explique les raisons pour lesquelles l'Espagne dit non aux Américains:

«L'Espagne dit qu'elle a la souveraineté et elle n'autorise les Américains seulement à utiliser ces bases-là pour des questions humanitaires. Elle ne veut pas, finalement, que les États-Unis s'en servent pour participer d'une quelconque manière à ses frappes en Iran.»