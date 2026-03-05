Conflit avec l'Iran

Le gouverneur de la Californie et potentiel candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle américaine, Gavin Newsom, a qualifié Israël « d’État d’apartheid » dans de nouvelles attaques vis-à-vis de l’intervention de Donald Trump en Iran.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, aborder le sujet, jeudi au micro de Philippe Cantin.

L'analyste ajoute que l'élu démocrate peut toutefois compter sur le soutien de ses électeurs, puisque 70% des Californiens se disent en désaccord avec l'intervention de Trump en Iran, dans un récent sondage.