Sujet qui divise

Malgré que la Colombie-Britannique ait confirmé sa décision de mettre fin au changement d'heure dès l'année prochaine, le ministre Simon Jolin-Barrette ne semble pas prêt à prendre une décision pour le Québec.

Selon Nathalie Normandeau, cette absence de décision pourrait signifier que le caucus de la CAQ serait divisé sur le sujet.

Lors de la consultation publique lancée par le ministre à ce sujet en 2024, 91% des Québécois s'étaient exprimés en faveur de l'abolition du changement d'heure.

Écoutez Nathalie Normandeau présenter son survol de l'actualité politique au micro de Philippe Cantin.