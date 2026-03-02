 Aller au contenu
Sports
Après le «Fingergate» aux Jeux de Milan

Nouvel engouement pour le curling au Québec

par 98.5

0:00
3:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 mars 2026 07:05

Avec

Catherine Brisson
Jean-Michel Bourque
Nouvel engouement pour le curling au Québec
Les Jeux de Milan ont provoqué un engouement pour le curling / Adobe Stock

L’engouement pour le curling se fait sentir au Québec. La popularité de ce sport aux Jeux de Milan a certainement un effet dans les différents clubs. 

Le Journal de Montréal soulignant en fin de semaine qu’un club de Rosemère reçoit maintenant plus d’une cinquantaine d’appels par semaine, contrairement à une quinzaine avant les Jeux. 

Écoutez Jean-Michel Bourque parler de ce sport de plus en plus populaire au micro de Catherine Brisson, lundi. 

Il parle également d’une vidéo virale concernant le curling et une équipe du Québec. 

