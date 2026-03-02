Après le «Fingergate» aux Jeux de Milan

L’engouement pour le curling se fait sentir au Québec. La popularité de ce sport aux Jeux de Milan a certainement un effet dans les différents clubs.

Le Journal de Montréal soulignant en fin de semaine qu’un club de Rosemère reçoit maintenant plus d’une cinquantaine d’appels par semaine, contrairement à une quinzaine avant les Jeux.

Écoutez Jean-Michel Bourque parler de ce sport de plus en plus populaire au micro de Catherine Brisson, lundi.

Il parle également d’une vidéo virale concernant le curling et une équipe du Québec.