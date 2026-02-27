Le PLQ talonne le PQ, la CAQ s’effondre

L'analyste Luc Ouellet commente les dernières projections de Québec125, qui montrent un resserrement majeur: l'écart entre le PQ et le PLQ n'est plus que de trois points.

Alors que le PQ frôle la majorité avec 66 sièges, la CAQ pourrait subir un revers historique en n'obtenant qu'entre zéro et trois députés.

M. Ouellet souligne la volatilité de l'électorat et l'usure du gouvernement Legault après la pandémie.

Il aborde également le conflit avec les médecins spécialistes.

Écoutez Luc Ouellet, ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, donner les détails à ce sujet, vendredi, au Québec maintenant.