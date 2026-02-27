 Aller au contenu
Politique provinciale
Le PLQ talonne le PQ, la CAQ s’effondre

Vers un gouvernement minoritaire et une lutte serrée au Québec?

par 98.5

0:00
7:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 février 2026 15:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Vers un gouvernement minoritaire et une lutte serrée au Québec?
Le Québec maintenant / Cogeco Média

L'analyste Luc Ouellet commente les dernières projections de Québec125, qui montrent un resserrement majeur: l'écart entre le PQ et le PLQ n'est plus que de trois points. 

Alors que le PQ frôle la majorité avec 66 sièges, la CAQ pourrait subir un revers historique en n'obtenant qu'entre zéro et trois députés.

M. Ouellet souligne la volatilité de l'électorat et l'usure du gouvernement Legault après la pandémie.

Il aborde également le conflit avec les médecins spécialistes. 

Écoutez Luc Ouellet, ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, donner les détails à ce sujet, vendredi, au Québec maintenant

«Plus on avance vers l'élection, plus ça va se resserrer l'écart. Là, on va avoir des chiffres qui vont être à peu près dans la marge d'erreur.»

Luc Ouellet

Vous aimerez aussi

Souveraineté: le PQ maintient le cap malgré les sondages selon Pascal Paradis
La commission
Souveraineté: le PQ maintient le cap malgré les sondages selon Pascal Paradis
0:00
20:25
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
Le Québec maintenant
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
0:00
8:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le temps d’écran bondit au Québec: comment reprendre le contrôle?
Rattrapage
Chez les jeunes et les adultes
Le temps d’écran bondit au Québec: comment reprendre le contrôle?
Les rabais en circulaire de la semaine
Rattrapage
Épicerie
Les rabais en circulaire de la semaine
Des profits et des pertes stratosphériques pour Nvidia
Rattrapage
Intelligence artificielle
Des profits et des pertes stratosphériques pour Nvidia
Hillary Clinton contre-attaque
Rattrapage
Déposition sous sermet
Hillary Clinton contre-attaque
«C'est un virage tonal qui est clair» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Discours stratégique de Pierre Poilievre
«C'est un virage tonal qui est clair» -Dimitri Soudas
«Le troisième référendum risque d'être le mur de Waterloo du PQ»
Rattrapage
Le bilan politique de la semaine
«Le troisième référendum risque d'être le mur de Waterloo du PQ»
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
Rattrapage
Projet de loi contre les féminicides
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
Cruauté animale, négligence et taxidermie illégale au Québec
Rattrapage
Documentaire d'Enquête
Cruauté animale, négligence et taxidermie illégale au Québec
Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
Rattrapage
Partenaire stratégique
Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
Soirée québécoise au Centre Bell
Rattrapage
Canadiens-Islanders
Soirée québécoise au Centre Bell
Fraude aux «likes»: le piège psychologique de l'argent facile
Rattrapage
Arnaque Web
Fraude aux «likes»: le piège psychologique de l'argent facile
Théodore Pellerin remporte un prix César
Rattrapage
Pour le film «Nino»
Théodore Pellerin remporte un prix César
Mort de Nooran Rezayi: le SPVM a mené d'importantes perquisitions
Rattrapage
Éclaircir les événements précédant le drame
Mort de Nooran Rezayi: le SPVM a mené d'importantes perquisitions
Des bénéfices de trois milliards pour Hydro-Québec en 2025
Rattrapage
Énergie
Des bénéfices de trois milliards pour Hydro-Québec en 2025