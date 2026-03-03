Des milliers de vols annulés

Près de 85 000 ressortissants canadiens se trouvent présentement coincés au Moyen-Orient alors que la plupart des vols dans cette région ont été annulés en raison du conflit iranien.

C’est le cas d’Amélie Robert qui devait simplement faire escale au Qatar à son retour de voyage vers le Québec et qui est coincée dans ce pays depuis maintenant quatre jours.

Malgré ses tentatives pour obtenir de l’aide de la part de l’ambassade canadienne, la Québécoise n’est pas parvenue à trouver de l’aide pour être rapatriée à Montréal.

Écoutez le témoignage d’Amélie Robert alors qu’elle est bloquée au Qatar depuis quatre jours, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Elle se réjouit cependant que le gouvernement du Qatar ait proposé de payer les frais engagés par les touristes bloqués au pays en attendant qu’ils puissent regagner leur pays.