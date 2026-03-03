 Aller au contenu
Société
Des milliers de vols annulés

Absence de mesure de rapatriement: casse-tête pour les Canadiens au Moyen-Orient

par 98.5

0:00
8:11

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 mars 2026 07:40

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Absence de mesure de rapatriement: casse-tête pour les Canadiens au Moyen-Orient
Les vols sont perturbés depuis plusieurs jours partout au Moyen-Orient / Hassan Ammar / The Associated Press

Près de 85 000 ressortissants canadiens se trouvent présentement coincés au Moyen-Orient alors que la plupart des vols dans cette région ont été annulés en raison du conflit iranien.

C’est le cas d’Amélie Robert qui devait simplement faire escale au Qatar à son retour de voyage vers le Québec et qui est coincée dans ce pays depuis maintenant quatre jours.

Malgré ses tentatives pour obtenir de l’aide de la part de l’ambassade canadienne, la Québécoise n’est pas parvenue à trouver de l’aide pour être rapatriée à Montréal.

Écoutez le témoignage d’Amélie Robert alors qu’elle est bloquée au Qatar depuis quatre jours, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Elle se réjouit cependant que le gouvernement du Qatar ait proposé de payer les frais engagés par les touristes bloqués au pays en attendant qu’ils puissent regagner leur pays.

Vous aimerez aussi

Le mois de mars est-il réellement le mois des divorces?
Lagacé le matin
Le mois de mars est-il réellement le mois des divorces?
0:00
6:49
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
Lagacé le matin
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
0:00
11:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
Rattrapage
Aimez-vous les petites bestioles?
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
L’État devrait-il investir plus dans la culture?
Rattrapage
Au Québec et au Canada
L’État devrait-il investir plus dans la culture?
IA: «L'écart entre la science fiction et la réalité s'amenuise» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Utilisation à des fins dangeureuses
IA: «L'écart entre la science fiction et la réalité s'amenuise» -Luc Ferrandez
Jim Carey et son discours en français aux Césars: «C'est parti en cou***es»
Rattrapage
Les complotistes y voient un sosie
Jim Carey et son discours en français aux Césars: «C'est parti en cou***es»
Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
Rattrapage
Ouverture de La Cabine
Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
Le fromage cottage en vogue sur Tik Tok
Rattrapage
Une tendance qui ne date pas d'hier
Le fromage cottage en vogue sur Tik Tok
La Colombie-Britannique abandonne le changement d’heure
Rattrapage
Des répercussions sur la santé
La Colombie-Britannique abandonne le changement d’heure
Des jeux vidéos utilisés par des extrémistes pour recruter des jeunes
Rattrapage
Dès l'âge de 9 ans
Des jeux vidéos utilisés par des extrémistes pour recruter des jeunes
L’accès à la propriété toujours plus cher: «C'est effectivement préoccupant»
Rattrapage
Augmentation des prix de 40 000 dollars
L’accès à la propriété toujours plus cher: «C'est effectivement préoccupant»
Le Canada de plus en plus contradictoire vis-à-vis l'Iran, selon Dimitri Soudas
Rattrapage
D'un appui aux États-Unis à un cessez-le-feu
Le Canada de plus en plus contradictoire vis-à-vis l'Iran, selon Dimitri Soudas
Le mois de mars est-il réellement le mois des divorces?
Rattrapage
Séparations en hausse
Le mois de mars est-il réellement le mois des divorces?
«Les États-Unis ne pensaient pas que l'Iran frapperait les pays du Moyen-Orient»
Rattrapage
Une guerre de plusieurs semaines
«Les États-Unis ne pensaient pas que l'Iran frapperait les pays du Moyen-Orient»
Faut-il avoir un million de dollars en REER? «Tenez-vous loin des généralités»
Rattrapage
Trucs pour une retraite adaptée à ses besoins
Faut-il avoir un million de dollars en REER? «Tenez-vous loin des généralités»
Des anciens députés caquistes courtisés par l’opposition
Rattrapage
Candidatures possibles en 2026
Des anciens députés caquistes courtisés par l’opposition