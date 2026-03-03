 Aller au contenu
Les réseaux sociaux s'en sont mêlés

Melania Trump a présidé le Conseil de sécurité: «On dirait un dîner de cons»

par 98.5

0:00
3:44

Melania Trump a présidé le Conseil de sécurité: «On dirait un dîner de cons»
Pourquoi Melania Trump a-t-elle présidé le Conseil de sécurité de l'ONU?

L'épouse du président américain, Melania Trump, a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle sur le sujet à Lagacé le matin avec Catherine Brisson.

«À voir les visages derrière elle, on dirait que c'était une farce, qu'elle était invitée à un dîner de cons où les gens riaient un peu d'elle. Elle a été ridiculisée, en tout cas sur les réseaux sociaux. Est ce que c'est le rôle de la première dame de faire ça dans une institution comme celle là? La question se pose.»

Frédéric Labelle

Autres sujets abordés

  • Une nouvelle vidéo des bombardements en Iran publiée par Donald Trump sur fond de Macarena crée la controverse;
  • La chanteuse Kesha dénonce l'utilisation d'une de ses chansons dans une vidéo publiée le 10 février dernier par le président américain, qui faisait la promotion de la guerre.

