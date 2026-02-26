Le bilan politique de la semaine

La semaine politique a commencé par la victoire de la candidate péquiste lors de l’élection partielle de Chicoutimi. Un scrutin qui a offert un septième siège à la formation de Paul St-Pierre Plamondon à l’Assemblée nationale.

La tenue d’un potentiel référendum sur la souveraineté du Québec était encore une fois au centre de l’attention. Le ministre des Finances, Éric Girard, a affirmé que l’exercice coûte déjà 20 millions de dollars aux contribuables

Écoutez l’animatrice et chroniqueuse politique Nathalie Normandeau pour son bilan de la semaine, jeudi, à l’émission de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés :