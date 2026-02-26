 Aller au contenu
Politique
Le bilan politique de la semaine

«Le troisième référendum risque d'être le mur de Waterloo du PQ»

par 98.5

0:00
13:21

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 février 2026 17:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Le troisième référendum risque d'être le mur de Waterloo du PQ»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La semaine politique a commencé par la victoire de la candidate péquiste lors de l’élection partielle de Chicoutimi. Un scrutin qui a offert un septième siège à la formation de Paul St-Pierre Plamondon à l’Assemblée nationale.

La tenue d’un potentiel référendum sur la souveraineté du Québec était encore une fois au centre de l’attention. Le ministre des Finances, Éric Girard, a affirmé que l’exercice coûte déjà 20 millions de dollars aux contribuables

Écoutez l’animatrice et chroniqueuse politique Nathalie Normandeau pour son bilan de la semaine, jeudi, à l’émission de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés :

  • Le Parti québécois perd des plumes dans les intentions de vote alors que les libéraux remontent;
  • Carton jaune attribué à Steven MacKinnon;
  • Carton rouge attribué à Jean-François Roberge;
  • Retour sur la décision de la Cour suprême d’invalider certains tarifs de Donald Trump.

Vous aimerez aussi

«Incertitude référendaire»: Éric Girard et Paul St-Pierre Plamondon s'affrontent
Le Québec maintenant
«Incertitude référendaire»: Éric Girard et Paul St-Pierre Plamondon s'affrontent
0:00
4:01
Finir l'école à trois vitesses: l'appel au multisport et l'inclusion
Le Québec maintenant
Finir l'école à trois vitesses: l'appel au multisport et l'inclusion
0:00
8:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les rabais en circulaire de la semaine
Rattrapage
Épicerie
Les rabais en circulaire de la semaine
Des profits et des pertes stratosphériques pour Nvidia
Rattrapage
Intelligence artificielle
Des profits et des pertes stratosphériques pour Nvidia
Hillary Clinton contre-attaque
Rattrapage
Déposition sous sermet
Hillary Clinton contre-attaque
«C'est un virage tonal qui est clair» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Discours stratégique de Pierre Poilievre
«C'est un virage tonal qui est clair» -Dimitri Soudas
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
Rattrapage
Projet de loi contre les féminicides
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
Cruauté animale, négligence et taxidermie illégale au Québec
Rattrapage
Documentaire d'Enquête
Cruauté animale, négligence et taxidermie illégale au Québec
Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
Rattrapage
Partenaire stratégique
Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
Soirée québécoise au Centre Bell
Rattrapage
Canadiens-Islanders
Soirée québécoise au Centre Bell
Fraude aux «likes»: le piège psychologique de l'argent facile
Rattrapage
Arnaque Web
Fraude aux «likes»: le piège psychologique de l'argent facile
Théodore Pellerin remporte un prix César
Rattrapage
Pour le film «Nino»
Théodore Pellerin remporte un prix César
Mort de Nooran Rezayi: le SPVM a mené d'importantes perquisitions
Rattrapage
Éclaircir les événements précédant le drame
Mort de Nooran Rezayi: le SPVM a mené d'importantes perquisitions
Des bénéfices de trois milliards pour Hydro-Québec en 2025
Rattrapage
Énergie
Des bénéfices de trois milliards pour Hydro-Québec en 2025
Où en est la relève canadienne et comment la finance-t-on?
Rattrapage
Sport amateur
Où en est la relève canadienne et comment la finance-t-on?
Un nouveau projet pour les jeunes en manque de soutien
Rattrapage
Société
Un nouveau projet pour les jeunes en manque de soutien