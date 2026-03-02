Guerre et désinformation

En Iran, l'accès à Internet est presque totalement paralysé, le gouvernement ayant coupé 99% du réseau pour réprimer les manifestations et bloquer l'organisation citoyenne.

Parallèlement, le conflit s'invite sur les réseaux sociaux des pays voisins, notamment aux Émirats arabes unis, où des influenceurs français expatriés partagent leur détresse en plein direct.

Cette situation met en lumière un contraste frappant entre la censure iranienne et l’omniprésence d’images spectaculaires, parfois fausses ou générées par l'IA, circulant sur X.

Certains analystes s'interrogent même sur une possible stratégie de diversion politique américaine derrière cette escalade.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, lundi matin au micro de Catherine Brisson.