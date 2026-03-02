Conséquences des frappes

Les tensions au Moyen-Orient ont des conséquences bien réelles sur la population. En Iran, le Croissant-Rouge déplore plus de 550 morts à la suite des frappes américaines et israéliennes.
La réplique de l’Iran dans d’autres pays du Moyen-Orient, dont Israël, a également provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes en plus d’en blesser des centaines d’autres.
Ce conflit a également d’autres impacts, notamment sur le prix du pétrole.
Écoutez Catherine Brisson et la journaliste Valérie Lebeuf faire un tour d’horizon de l’actualité, lundi, à l’émission Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
- Vincent Marissal a décidé de quitter la vie politique;
- Débat entre les candidats à la chefferie de la CAQ:
- Hydro-Québec a déchargé à ciel ouvert des sacs de déchets contenant de l’amiante dans un dépotoir de Radisson;
- Stress accru pour les nouvelles mamans;
- Nids-de-poule: les demandes à CAA-Québec explosent;
- Le Peel Pub va rouvrir ses portes.