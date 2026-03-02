Conséquences des frappes

Les tensions au Moyen-Orient ont des conséquences bien réelles sur la population. En Iran, le Croissant-Rouge déplore plus de 550 morts à la suite des frappes américaines et israéliennes.

La réplique de l’Iran dans d’autres pays du Moyen-Orient, dont Israël, a également provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes en plus d’en blesser des centaines d’autres.

Ce conflit a également d’autres impacts, notamment sur le prix du pétrole.

