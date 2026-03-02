 Aller au contenu
Économie
Pressions sur le détroit d'Ormuz

Pétrole et Bourse: pourquoi l'instabilité en Iran fait grimper les prix

par 98.5

0:00
7:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 mars 2026 07:31

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Pétrole et Bourse: pourquoi l'instabilité en Iran fait grimper les prix
Alexandre Leblond analyse l’impact des frappes en Iran sur le prix du pétrole, soulignant une hausse de 13% liée à l’insécurité dans le détroit d’Ormuz, passage clé pour l’exportation du pétrole du Golfe. / weyo/ Adobe Stock

Les récentes frappes en Iran ont provoqué une hausse immédiate de 13 % du prix du pétrole à l'ouverture des marchés. 

Cette volatilité s'explique par la position stratégique du détroit d'Ormuz, passage maritime névralgique par lequel transite une part majeure de la production mondiale.

Bien que l'Iran dépende de ses exportations vers la Chine, toute menace sur ce corridor fait bondir les frais d'assurance des pétroliers, impactant directement le prix à la pompe.

Parallèlement, malgré l'ouverture des bourses dans le rouge, les experts conseillent aux investisseurs de ne pas céder à la panique, les crises historiques n'étant souvent que des «virgules» dans le rendement à long terme.

Écoutez la chronique économique d'Alexandre Leblond, lundi matin au micro de Catherine Brisson. 

«Même si l'Iran décide de ne pas jouer cette carte-là [bloquer le détroit], le simple fait que l'assurance pour les bateaux augmente, pour nous, ultimement, ce matin, quand on est aux postes de gaz, ça pourrait nous causer un désagrément.»

Alexandre Leblond

Vous aimerez aussi

Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
Le Québec maintenant
Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
0:00
14:53
Rendement de La Caisse: pourquoi comparer son rendement au vôtre est une erreur
Lagacé le matin
Rendement de La Caisse: pourquoi comparer son rendement au vôtre est une erreur
0:00
9:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Délais judiciaires: «Il y a un méchant problème»
Rattrapage
349 dossiers abandonnés en 2024 au Québec
Délais judiciaires: «Il y a un méchant problème»
Le départ de Vincent Marissal et l’exode des talents politiques
Rattrapage
Quand les politiciens quittent l'arène
Le départ de Vincent Marissal et l’exode des talents politiques
Qu’est-ce que le «divorce alpin»?
Rattrapage
Tendance sur les réseaux sociaux
Qu’est-ce que le «divorce alpin»?
«Verdict 2»: les grandes plaidoiries québécoises revivent sur scène
Rattrapage
Théâtre et «True Crime»
«Verdict 2»: les grandes plaidoiries québécoises revivent sur scène
Prévisions météo: «Ça va être assez agréable»
Rattrapage
Semaine de relâche
Prévisions météo: «Ça va être assez agréable»
Approvisionnement: le Québec protégé malgré les tensions dans le Golfe
Rattrapage
La hausse de 13% du prix du pétrole: alarmant?
Approvisionnement: le Québec protégé malgré les tensions dans le Golfe
Délais pour obtenir des mandats: «C'est la population qui est en danger»
Rattrapage
Manque de ressources dans le système judiciaire
Délais pour obtenir des mandats: «C'est la population qui est en danger»
Justice au Québec: le manque criant de procureurs paralyse les enquêtes
Rattrapage
Crimes graves sans accusations
Justice au Québec: le manque criant de procureurs paralyse les enquêtes
Que pensez de la réaction du Canada face aux frappes en Iran?
Rattrapage
Mark Carney appuie l’opération militaire
Que pensez de la réaction du Canada face aux frappes en Iran?
Routes du Québec: pourquoi le pire est encore à venir
Rattrapage
Explosion de 48% des crevaisons à Montréal
Routes du Québec: pourquoi le pire est encore à venir
Iran: «Ça évoque des questions morales et de lois internationales»
Rattrapage
Assassinat de l’ayatollah Khamenei
Iran: «Ça évoque des questions morales et de lois internationales»
Caroline Proulx et Vincent Marissal ne se représenteront pas en 2026
Rattrapage
Départs à l’Assemblée nationale
Caroline Proulx et Vincent Marissal ne se représenteront pas en 2026
Nouvel engouement pour le curling au Québec
Rattrapage
Après le «Fingergate» aux Jeux de Milan
Nouvel engouement pour le curling au Québec
Iran: Internet coupé à 99% pour étouffer la révolte
Rattrapage
Guerre et désinformation
Iran: Internet coupé à 99% pour étouffer la révolte