Société
La hausse de 13% du prix du pétrole: alarmant?

Approvisionnement: le Québec protégé malgré les tensions dans le Golfe

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 mars 2026 08:36

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Approvisionnement: le Québec protégé malgré les tensions dans le Golfe
Pétrole: la surcapacité mondiale, les réserves élevées et la faible production iranienne (3 millions de barils/jour) limitent les risques d’approvisionnement, notamment pour le Canada et le Québec. / Simon Coste/ Adobe Stock

Malgré une hausse subite de 13 % du prix du baril à l'ouverture des marchés, Normand Mousseau se veut rassurant: nous sommes en situation de surcapacité de production mondiale et les réserves sont pleines. 

L'Iran ne produit que 3 millions de barils par jour, et ses capacités de contre-attaque réelle restent limitées.

Si le pétrole québécois, largement issu de sources canadiennes, ne risque pas de pénurie, le conflit pourrait néanmoins perturber le transport maritime dans le détroit d'Ormuz. 

Les consommateurs pourraient constater des retards d'approvisionnement pour des marchandises venant de Chine ou d'Inde, sans que cela n'atteigne toutefois la gravité des blocages connus durant la pandémie.

Écoutez Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique, expliquer le tout lundi matin. 

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

