Le premier ministre Mark Carney a déclaré son soutien envers l’intervention des États-Unis en Iran, samedi, lors de son voyage en Inde.

Une position plus directe que celle des puissances européennes qui prônent la négociation et la diplomatie pour éviter une escalade des tensions au Moyen-Orient.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour analyser la position du Canada par rapport aux attaques américaines en Iran, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Il se réjouit de la position plus ferme adoptée par le premier ministre Carney et regrette la diabolisation des États-Unis dans le conflit.