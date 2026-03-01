 Aller au contenu
Société
Moyen-Orient

Diabolisation de l’attaque américaine en Iran: «Il y a beaucoup d'hypocrisie»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 mars 2026 10:59

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour / Cogeco Média

Le premier ministre Mark Carney a déclaré son soutien envers l’intervention des États-Unis en Iran, samedi, lors de son voyage en Inde.

Une position plus directe que celle des puissances européennes qui prônent la négociation et la diplomatie pour éviter une escalade des tensions au Moyen-Orient.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour analyser la position du Canada par rapport aux attaques américaines en Iran, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Il se réjouit de la position plus ferme adoptée par le premier ministre Carney et regrette la diabolisation des États-Unis dans le conflit.

