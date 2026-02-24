À Varennes

L'ex-entraîneur de hockey féminin Tommy Bédard a été reconnu coupable, lundi au palais de justice de Longueuil, d'avoir exploité sexuellement deux adolescentes de 16 ans au début des années 2000.

Profitant de son statut d'autorité au sein du club de hockey de Varennes, l'homme alors âgé de 25 ans avait instauré un climat de confiance avec les victimes avant de passer aux actes.

Le juge a d'ailleurs vertement rejeté son témoignage, le qualifiant de malhonnête et de non crédible.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.

