Fusillade à Rivière-des-Prairies

Dardy Lavaud, alias «Baby Savage», a écopé mardi d'une peine de 14 ans de prison pour sa participation à une fusillade sanglante survenue à l'été 2021.

Alors âgé de 17 ans, il a plaidé coupable à des accusations d'homicide involontaire et de voies de fait graves pour cet événement lié à un conflit entre gangs de rue qui avait coûté la vie à trois personnes et fait deux blessés graves.

Fait rare, Lavaud a accepté de recevoir une peine pour adulte, évitant ainsi un long débat juridique.

Cette condamnation de 14 ans de prison s'ajoute de façon consécutive à une autre peine de 12 ans qu'il purge actuellement pour une fusillade distincte survenue également à Rivière-des-Prairies. Malgré la lourdeur de la sentence, l'accusé est demeuré impassible lors du prononcé du jugement.