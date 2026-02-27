Retour sur les Jeux de Milan

Cette semaine, Biz revient sur la performance du Canada aux derniers Jeux d'hiver de Milan-Cortina et discute des jeux destinés aux athlètes vivants avec un handicape.
Selon lui, il y a un parallèle intéressant à dresser entre les performances des pays à ces jeux et la qualité de vie qu'ils offrent à leurs citoyens, notamment en termes d'inclusion et de droits humains.
Écoutez Biz en discuter vendredi, lors de sa chronique au micro de Philippe Cantin.
«Qu'est-ce que ça nous dit vraiment, les médailles? Que la Norvège sait où elle s'en va avec ses skis? Que la Hollande est vite sur ses patins et que les Etats-Unis excellent à mettre le monde en échec? Ben ça, on le savait déjà. Mais encore? Le classement des médailles permet de comparer l'excellence des pays dans le développement du sport d'élite. Ça dit rien d'autre [...] On peut évaluer le niveau de développement humain d'un pays avec un autre classement des médailles, celui des Jeux paralympiques.»