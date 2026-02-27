Retour sur les Jeux de Milan

Cette semaine, Biz revient sur la performance du Canada aux derniers Jeux d'hiver de Milan-Cortina et discute des jeux destinés aux athlètes vivants avec un handicape.

Selon lui, il y a un parallèle intéressant à dresser entre les performances des pays à ces jeux et la qualité de vie qu'ils offrent à leurs citoyens, notamment en termes d'inclusion et de droits humains.

Écoutez Biz en discuter vendredi, lors de sa chronique au micro de Philippe Cantin.