Économie
Intelligence artificielle

Des profits et des pertes stratosphériques pour Nvidia

le 26 février 2026 18:01

Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Nvidia, le fabricant de puces pour l'intelligence artificielle considéré comme baromètre du secteur de l’IA, a présenté des résultats spectaculaires.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

  • Des profits trimestriels de 43 milliards $, en hausse de 94% par rapport à l’an passé pour Nvidia;
  • Des prévisions encore plus fortes sont attendues pour le trimestre en cours. Ces excellentes nouvelles ne semblent pas dissiper les craintes entourant l’effet perturbateur de l’IA et l’endettement excessif des clients de Nvidia dont l'action a baissé de 5,5 %;
  • Bras de fer entre le Département de La Défense et la start-up de l’IA Anthropic.  On saura vendredi si le département de la Défense ira de l’avant avec sa menace de déclassifier Anthropic et son langage concurrent de Open AI et ChatGPt;
  • On reproche à Anthropic d’être trop restrictif en termes de sécurité.

