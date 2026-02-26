 Aller au contenu
Politique fédérale
Discours stratégique de Pierre Poilievre

«C'est un virage tonal qui est clair» -Dimitri Soudas

par 98.5

0:00
6:32

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 février 2026 17:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«C'est un virage tonal qui est clair» -Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a livré un discours majeur, que l'on pourrait qualifier de stratégique, devant l’Economic Club de Toronto.

Il a notamment confirmé sa vision de la souveraineté canadienne en termes économiques, énergétiques, militaires et technologiques.

Les relations avec les États-Unis ont aussi été abordées. Le chef conservateur s’est montré ferme sur le refus du Canada de devenir le 51ᵉ État américain.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter ce discours, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

Le PCC s'attaque à la couverture santé des demandeurs d'asile déboutés
Le Québec maintenant
Le PCC s'attaque à la couverture santé des demandeurs d'asile déboutés
0:00
7:24
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
Lagacé le matin
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
0:00
5:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les rabais en circulaire de la semaine
Rattrapage
Épicerie
Les rabais en circulaire de la semaine
Des profits et des pertes stratosphériques pour Nvidia
Rattrapage
Intelligence artificielle
Des profits et des pertes stratosphériques pour Nvidia
Hillary Clinton contre-attaque
Rattrapage
Déposition sous sermet
Hillary Clinton contre-attaque
«Le troisième référendum risque d'être le mur de Waterloo du PQ»
Rattrapage
Le bilan politique de la semaine
«Le troisième référendum risque d'être le mur de Waterloo du PQ»
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
Rattrapage
Projet de loi contre les féminicides
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
Cruauté animale, négligence et taxidermie illégale au Québec
Rattrapage
Documentaire d'Enquête
Cruauté animale, négligence et taxidermie illégale au Québec
Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
Rattrapage
Partenaire stratégique
Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
Soirée québécoise au Centre Bell
Rattrapage
Canadiens-Islanders
Soirée québécoise au Centre Bell
Fraude aux «likes»: le piège psychologique de l'argent facile
Rattrapage
Arnaque Web
Fraude aux «likes»: le piège psychologique de l'argent facile
Théodore Pellerin remporte un prix César
Rattrapage
Pour le film «Nino»
Théodore Pellerin remporte un prix César
Mort de Nooran Rezayi: le SPVM a mené d'importantes perquisitions
Rattrapage
Éclaircir les événements précédant le drame
Mort de Nooran Rezayi: le SPVM a mené d'importantes perquisitions
Des bénéfices de trois milliards pour Hydro-Québec en 2025
Rattrapage
Énergie
Des bénéfices de trois milliards pour Hydro-Québec en 2025
Où en est la relève canadienne et comment la finance-t-on?
Rattrapage
Sport amateur
Où en est la relève canadienne et comment la finance-t-on?
Un nouveau projet pour les jeunes en manque de soutien
Rattrapage
Société
Un nouveau projet pour les jeunes en manque de soutien