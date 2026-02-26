Discours stratégique de Pierre Poilievre

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a livré un discours majeur, que l'on pourrait qualifier de stratégique, devant l’Economic Club de Toronto.

Il a notamment confirmé sa vision de la souveraineté canadienne en termes économiques, énergétiques, militaires et technologiques.

Les relations avec les États-Unis ont aussi été abordées. Le chef conservateur s’est montré ferme sur le refus du Canada de devenir le 51ᵉ État américain.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter ce discours, jeudi, au micro de Philippe Cantin.