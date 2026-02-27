 Aller au contenu
Société
Chez les jeunes et les adultes

Le temps d’écran bondit au Québec: comment reprendre le contrôle?

par 98.5

0:00
7:32

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 février 2026 15:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le temps d’écran bondit au Québec: comment reprendre le contrôle?
Une nouvelle étude révèle une hausse du temps d’écran au Québec, notamment chez les 55 ans et plus. / ikostudio/ Adobe Stock

Le temps d’écran des Québécois a augmenté d'une heure par jour, selon une étude de l’Université Laval.

Invitée au micro de Philippe Cantin, Emmanuelle Parent, cofondatrice de CIEL, souligne que cette hausse touche toutes les générations, particulièrement les 55 ans et plus.

Elle explique que les plateformes comme TikTok et Instagram sont conçues pour nous faire perdre la notion du temps.

À l'approche de la relâche, elle invite les parents à agir comme modèles en planifiant des activités familiales intentionnelles pour briser l'automatisme du téléphone et favoriser les interactions humaines.

Écoutez Emmanuelle Parent, DG du Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne (CIEL), expliquer le tout, vendredi au Québec maintenant

«De dire "les jeunes sont tout le temps derrière leur téléphone", ça suffit. Les adultes, on est tout aussi concernés.»

Emmanuelle Parent

Vous aimerez aussi

Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
La commission
Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
0:00
2:54
Armes à feu: Martin Bourget dénonce une loi qui «cible le mauvais 1%»
La commission
Armes à feu: Martin Bourget dénonce une loi qui «cible le mauvais 1%»
0:00
11:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Vers un gouvernement minoritaire et une lutte serrée au Québec?
Rattrapage
Le PLQ talonne le PQ, la CAQ s’effondre
Vers un gouvernement minoritaire et une lutte serrée au Québec?
Les rabais en circulaire de la semaine
Rattrapage
Épicerie
Les rabais en circulaire de la semaine
Des profits et des pertes stratosphériques pour Nvidia
Rattrapage
Intelligence artificielle
Des profits et des pertes stratosphériques pour Nvidia
Hillary Clinton contre-attaque
Rattrapage
Déposition sous sermet
Hillary Clinton contre-attaque
«C'est un virage tonal qui est clair» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Discours stratégique de Pierre Poilievre
«C'est un virage tonal qui est clair» -Dimitri Soudas
«Le troisième référendum risque d'être le mur de Waterloo du PQ»
Rattrapage
Le bilan politique de la semaine
«Le troisième référendum risque d'être le mur de Waterloo du PQ»
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
Rattrapage
Projet de loi contre les féminicides
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
Cruauté animale, négligence et taxidermie illégale au Québec
Rattrapage
Documentaire d'Enquête
Cruauté animale, négligence et taxidermie illégale au Québec
Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
Rattrapage
Partenaire stratégique
Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
Soirée québécoise au Centre Bell
Rattrapage
Canadiens-Islanders
Soirée québécoise au Centre Bell
Fraude aux «likes»: le piège psychologique de l'argent facile
Rattrapage
Arnaque Web
Fraude aux «likes»: le piège psychologique de l'argent facile
Théodore Pellerin remporte un prix César
Rattrapage
Pour le film «Nino»
Théodore Pellerin remporte un prix César
Mort de Nooran Rezayi: le SPVM a mené d'importantes perquisitions
Rattrapage
Éclaircir les événements précédant le drame
Mort de Nooran Rezayi: le SPVM a mené d'importantes perquisitions
Des bénéfices de trois milliards pour Hydro-Québec en 2025
Rattrapage
Énergie
Des bénéfices de trois milliards pour Hydro-Québec en 2025