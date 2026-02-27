Chez les jeunes et les adultes

Le temps d’écran des Québécois a augmenté d'une heure par jour, selon une étude de l’Université Laval.

Invitée au micro de Philippe Cantin, Emmanuelle Parent, cofondatrice de CIEL, souligne que cette hausse touche toutes les générations, particulièrement les 55 ans et plus.

Elle explique que les plateformes comme TikTok et Instagram sont conçues pour nous faire perdre la notion du temps.

À l'approche de la relâche, elle invite les parents à agir comme modèles en planifiant des activités familiales intentionnelles pour briser l'automatisme du téléphone et favoriser les interactions humaines.

Écoutez Emmanuelle Parent, DG du Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne (CIEL), expliquer le tout, vendredi au Québec maintenant.