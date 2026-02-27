Des fèves au lard au foie gras

La semaine de la relâche rime plus souvent qu’autrement avec le début de la saison des sucres.
Et si les classiques reviennent chaque année — fèves au lard, tarte au sucre, soupe aux pois ou oreilles de crisse — plusieurs cabanes à sucre proposent maintenant des menus innovants allant du canard confit au foie gras, avec bien sûr une touche d'érable.
Écoutez à ce sujet Vincent Dion-Lavallée, chef propriétaire de la Cabane d’à côté et du Pied de Cochon, au micro de Philippe Cantin.
Autre sujet abordé
- 2026 sera-t-elle une année faste pour la récolte d'eau d'érable?