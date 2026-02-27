 Aller au contenu
Arts et spectacles
26e édition du festival hivernal

Du patin aux bagels au Air Fryer: les incontournables de Montréal en lumière

par 98.5

0:00
10:29

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 février 2026 16:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Le festival Montréal en lumière attire les touristes dans le Quartier des spectacles, où ils peuvent patiner sur le sentier de patin surélevé et glisser au pied de la Place des Arts. / santinovchphoto.com/Adobe Stock

La porte-parole de Montréal en lumière, Alexandra Diaz, nous présente ses incontournables de la 26e édition du festival, l'un des plus importants à se tenir sur la planète en hiver.

Au menu cette année: spectacles, gastronomie, patinage et même un atelier de bagels au Air Fryer animé par Alexandra Diaz.

Écoutez la porte-parole de l'événement discuter de la programmation de Montréal en lumière, ce vendredi, au micro de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.

Autre sujet abordé

Philippe Cantin et Catherine Beauchamp prennent des nouvelles de l’animatrice, qui combat une forme rare de cancer du sang : « La première phase des traitements est terminée », confie-t-elle.

