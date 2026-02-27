26e édition du festival hivernal

La porte-parole de Montréal en lumière, Alexandra Diaz, nous présente ses incontournables de la 26e édition du festival, l'un des plus importants à se tenir sur la planète en hiver.
Au menu cette année: spectacles, gastronomie, patinage et même un atelier de bagels au Air Fryer animé par Alexandra Diaz.
Écoutez la porte-parole de l'événement discuter de la programmation de Montréal en lumière, ce vendredi, au micro de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.
Autre sujet abordé
Philippe Cantin et Catherine Beauchamp prennent des nouvelles de l’animatrice, qui combat une forme rare de cancer du sang : « La première phase des traitements est terminée », confie-t-elle.