26e édition du festival hivernal

La porte-parole de Montréal en lumière, Alexandra Diaz, nous présente ses incontournables de la 26e édition du festival, l'un des plus importants à se tenir sur la planète en hiver.

Au menu cette année: spectacles, gastronomie, patinage et même un atelier de bagels au Air Fryer animé par Alexandra Diaz.

Écoutez la porte-parole de l'événement discuter de la programmation de Montréal en lumière, ce vendredi, au micro de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.