Politique provinciale
Projet de loi contre les féminicides

«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal

par 98.5

0:00
8:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 février 2026 17:11

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
L’ensemble des partis de l’Assemblée nationale a voté en faveur d’une motion présentée par Québec solidaire pour aider à prévenir de nouveaux féminicides. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

L’ensemble des partis de l’Assemblée nationale a voté en faveur d’une motion présentée par Québec solidaire pour aider à prévenir de nouveaux féminicides.

Les élus ont donc approuvé d’adopter un projet de loi qui visera à rendre disponibles aux femmes les antécédents judiciaires de leur conjoint.

Des mesures similaires existent déjà ailleurs, au Royaume-Uni et en Saskatchewan notamment.

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, présenter cette mesure, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«C'est très difficile pour un parti d'opposition comme Québec solidaire de convaincre le gouvernement. On fait beaucoup de propositions, mais de les convaincre de les mettre en application, ça prend du temps. Je suis très fière qu'aujourd'hui on soit arrivé à cette proposition et que ce soit unanime pour protéger les femmes.»

Ruba Ghazal

