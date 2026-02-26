Projet de loi contre les féminicides

L’ensemble des partis de l’Assemblée nationale a voté en faveur d’une motion présentée par Québec solidaire pour aider à prévenir de nouveaux féminicides.
Les élus ont donc approuvé d’adopter un projet de loi qui visera à rendre disponibles aux femmes les antécédents judiciaires de leur conjoint.
Des mesures similaires existent déjà ailleurs, au Royaume-Uni et en Saskatchewan notamment.
Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, présenter cette mesure, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est très difficile pour un parti d'opposition comme Québec solidaire de convaincre le gouvernement. On fait beaucoup de propositions, mais de les convaincre de les mettre en application, ça prend du temps. Je suis très fière qu'aujourd'hui on soit arrivé à cette proposition et que ce soit unanime pour protéger les femmes.»