Projet de loi contre les féminicides

L’ensemble des partis de l’Assemblée nationale a voté en faveur d’une motion présentée par Québec solidaire pour aider à prévenir de nouveaux féminicides.

Les élus ont donc approuvé d’adopter un projet de loi qui visera à rendre disponibles aux femmes les antécédents judiciaires de leur conjoint.

Des mesures similaires existent déjà ailleurs, au Royaume-Uni et en Saskatchewan notamment.

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, présenter cette mesure, jeudi, au micro de Philippe Cantin.