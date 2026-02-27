Quand les objets du passé séduisent à nouveau

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez explorent le phénomène de la nostalgie avec Catherine Forget, créatrice du balado Québec Nostalgie.

L'échange met en lumière le besoin des milléniaux de se replonger dans les années 90 et 2000 pour fuir l'accélération numérique actuelle.

Des objets comme les téléphones à touches, les dactylos et les disques vinyle connaissent un regain de popularité, portés par un désir de simplicité et d'authenticité.

Écoutez Catherine Forget, créatrice et animatrice du balado Québec Nostalgie, expliquer le tout, vendredi à La commission.