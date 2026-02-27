 Aller au contenu
Quand les objets du passé séduisent à nouveau

La nostalgie des milléniaux: un réconfort face à la modernité

par 98.5

le 27 février 2026 14:56

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Certains objets désuets d'antan connaissent un regain d’intérêt, illustrant un besoin de réconfort face à la modernité. / jakkapan/ Adobe Stock

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez explorent le phénomène de la nostalgie avec Catherine Forget, créatrice du balado Québec Nostalgie.

L'échange met en lumière le besoin des milléniaux de se replonger dans les années 90 et 2000 pour fuir l'accélération numérique actuelle.

Des objets comme les téléphones à touches, les dactylos et les disques vinyle connaissent un regain de popularité, portés par un désir de simplicité et d'authenticité. 

Écoutez Catherine Forget, créatrice et animatrice du balado Québec Nostalgie, expliquer le tout, vendredi à La commission

«On dirait que tout va tellement vite que je pense qu'en ce moment, tout le monde on a une espèce de besoin de ralentir.»

Catherine Forget

