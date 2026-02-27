À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé aborde le climat d'intolérance et d'incivilité grandissant qui afflige la société, particulièrement dans le milieu scolaire.
Des enseignants témoignent de la haine quotidienne qu'ils subissent, rapportant l'usage fréquent d'insultes racistes, homophobes et sexistes de la part de leurs élèves.
Ce phénomène ne se limite pas aux jeunes; des comportements agressifs sont également observés chez les adultes, comme en témoignent les dysfonctionnements majeurs au conseil municipal de Chertsey.
Cette déshumanisation des rapports sociaux serait exacerbée par l'influence des réseaux sociaux et la normalisation d'un discours public insultant, portée par certaines figures politiques et des influenceurs qui incitent à la rébellion et au mépris de l'autre.
Autres sujets traités:
- Des employées du Centre de services scolaire des Mille-Îles ont été congédiées pour le port du voile;
- École Bedford: les comportements rétrogrades étaient principalement le fait d'hommes et non de femmes voilées;
- Réforme de la santé: Christian Dubé a voté contre la version «édulcorée» de sa propre réforme sur la rémunération des médecins de famille;
- Programme de l'expérience québécoise (PEQ): Le nombre de personnes réellement touchées par une «clause grand-père» serait de 50 000 à 80 000;
- Le Pakistan a bombardé plusieurs sites en Afghanistan, dont Kaboul;
- Pierre Poilievre durcit son ton envers Donald Trump;
- Trois partielles seront bientôt déclenchées, dont celle de Terrebonne;
- Hillary Clinton a témoigné devant le Congrès, niant tout lien avec Jeffrey Epstein.