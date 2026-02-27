À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé aborde le climat d'intolérance et d'incivilité grandissant qui afflige la société, particulièrement dans le milieu scolaire.

Des enseignants témoignent de la haine quotidienne qu'ils subissent, rapportant l'usage fréquent d'insultes racistes, homophobes et sexistes de la part de leurs élèves.

Ce phénomène ne se limite pas aux jeunes; des comportements agressifs sont également observés chez les adultes, comme en témoignent les dysfonctionnements majeurs au conseil municipal de Chertsey.

Cette déshumanisation des rapports sociaux serait exacerbée par l'influence des réseaux sociaux et la normalisation d'un discours public insultant, portée par certaines figures politiques et des influenceurs qui incitent à la rébellion et au mépris de l'autre.

