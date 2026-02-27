 Aller au contenu
Société
Tour d’horizon de l’actualité

Un climat d'intolérance et d'incivilité grandissant qui afflige la société

par 98.5

0:00
20:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Un climat d'intolérance et d'incivilité grandissant qui afflige la société
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé aborde le climat d'intolérance et d'incivilité grandissant qui afflige la société, particulièrement dans le milieu scolaire.

Des enseignants témoignent de la haine quotidienne qu'ils subissent, rapportant l'usage fréquent d'insultes racistes, homophobes et sexistes de la part de leurs élèves.

Ce phénomène ne se limite pas aux jeunes; des comportements agressifs sont également observés chez les adultes, comme en témoignent les dysfonctionnements majeurs au conseil municipal de Chertsey.

Cette déshumanisation des rapports sociaux serait exacerbée par l'influence des réseaux sociaux et la normalisation d'un discours public insultant, portée par certaines figures politiques et des influenceurs qui incitent à la rébellion et au mépris de l'autre.

Autres sujets traités:

  • Des employées du Centre de services scolaire des Mille-Îles ont été congédiées pour le port du voile;
  • École Bedford: les comportements rétrogrades étaient principalement le fait d'hommes et non de femmes voilées;
  • Réforme de la santé: Christian Dubé a voté contre la version «édulcorée» de sa propre réforme sur la rémunération des médecins de famille;
  • Programme de l'expérience québécoise (PEQ): Le nombre de personnes réellement touchées par une «clause grand-père» serait de 50 000 à 80 000;
  • Le Pakistan a bombardé plusieurs sites en Afghanistan, dont Kaboul;
  • Pierre Poilievre durcit son ton envers Donald Trump;
  • Trois partielles seront bientôt déclenchées, dont celle de Terrebonne;
  • Hillary Clinton a témoigné devant le Congrès, niant tout lien avec Jeffrey Epstein.

Vous aimerez aussi

Mort de Nooran Rezayi: le SPVM a mené d'importantes perquisitions
Le Québec maintenant
Mort de Nooran Rezayi: le SPVM a mené d'importantes perquisitions
0:00
4:59
Fraude aux «likes»: le piège psychologique de l'argent facile
Le Québec maintenant
Fraude aux «likes»: le piège psychologique de l'argent facile
0:00
8:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Homicide involontaire: la couronne demande 8 ans de prison pour Ismail Karaoui
Rattrapage
Altercation au restaurant Orange Julep de Montréal
Homicide involontaire: la couronne demande 8 ans de prison pour Ismail Karaoui
Les Islanders sont revenus de l’arrière deux fois pour vaincre le Tricolore
Rattrapage
Défaite de 4 à 3 en prolongation
Les Islanders sont revenus de l’arrière deux fois pour vaincre le Tricolore
Forte banalisation des violences sexuelles au Québec
Rattrapage
Campagne «On s’écoute»
Forte banalisation des violences sexuelles au Québec
Foresterie: Luc Ferrandez préfère le modèle fédéral au provincial
Rattrapage
500 millions de dollars pour l'industrie
Foresterie: Luc Ferrandez préfère le modèle fédéral au provincial
Des enfants en contact avec des soldats israéliens? «On ne veut pas»
Rattrapage
Conférences dans des écoles juives de Montréal
Des enfants en contact avec des soldats israéliens? «On ne veut pas»
Prochains matchs du CH: «Ça va donner le ton» -Martin McGuire
Rattrapage
Retour en action après la pause
Prochains matchs du CH: «Ça va donner le ton» -Martin McGuire
Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
Rattrapage
Culte de la beauté
Apparence des hommes: qu’est-ce que le «looksmaxxing»?
Iron Maiden en nomination pour la troisième fois au Rock'n'Roll Hall of Fame
Rattrapage
Place au vote
Iron Maiden en nomination pour la troisième fois au Rock'n'Roll Hall of Fame
Ancien zoo de St-Édouard: des animaux en pleine santé abattus pour être vendus
Rattrapage
Reportage de l’émission Enquête
Ancien zoo de St-Édouard: des animaux en pleine santé abattus pour être vendus
«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond
Rattrapage
La Caisse satisfait de son rendement en 2025
«Les régimes de pension sont en excellente santé financière» -Charles Émond
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Rattrapage
Renforcement de la loi sur la Laïcité
Signes religieux: 12 employées congédiées au CSS des Mille-Îles
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
Rattrapage
Améliorer son image de chef de l’opposition
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
Rattrapage
Recentrer la mission de la SAAQ
PRIMEUR | Les contrôleurs routiers passent sous l'égide de la Sécurité publique
Primes aux médecins en GMF pour des patients qu'ils ne voient pas
Rattrapage
Aucun problème pour la ministre Sonia Bélanger
Primes aux médecins en GMF pour des patients qu'ils ne voient pas