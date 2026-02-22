 Aller au contenu
Justice et faits divers
Preuves d'ADN solides

Meurtre de Valérie Leblanc: un procès accéléré pour le présumé meurtrier

February 22, 2026

Meurtre de Valérie Leblanc: un procès accéléré pour le présumé meurtrier
Nicole Gibeault / Cogeco Média

Le procès de Stéphane Rivard, l'homme accusé d'avoir assassiné la jeune étudiante Valérie Leblanc en 2011 à Gatineau, se déroulera en accéléré grâce à un acte d'accusation direct déposé par la Couronne.

Cette mesure permet d'éviter la tenue d'une enquête préliminaire et de réduire les délais judiciaires. Les preuves d'ADN solides que possèderait la Couronne ont rendu possible cette requête.

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault aborder ce dossier, dimanche, en compagnie de Denis Lévesque.

