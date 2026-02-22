Le procès de Stéphane Rivard, l'homme accusé d'avoir assassiné la jeune étudiante Valérie Leblanc en 2011 à Gatineau, se déroulera en accéléré grâce à un acte d'accusation direct déposé par la Couronne.

Cette mesure permet d'éviter la tenue d'une enquête préliminaire et de réduire les délais judiciaires. Les preuves d'ADN solides que possèderait la Couronne ont rendu possible cette requête.

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault aborder ce dossier, dimanche, en compagnie de Denis Lévesque.