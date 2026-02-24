Au fédéral, les conservateurs proposent de restreindre le Programme fédéral de santé intérimaire aux demandeurs d'asile déboutés.
Écoutez à ce sujet Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin à l'émission Le Québec santé.
Les sujets discutés
- Le programme est passé de 211 millions $ (2021) à 1,5 milliard $ (2029 projeté) en raison d’un arriéré de 300 000 dossiers à la Commission de l’immigration.
- Pierre Polievre et Mark Carney débattent de la gestion des demandeurs d’asile, des coûts et de la communication politique autour de l’équité et de la viabilité du système.