Politique internationale
Discours à la nation

Tarifs, hockey, politiques migratoires et économie

par 98.5 | Modifié le 24 février 2026 à 22:58

Le président américain Donald Trump devant le vice-président JD Vance et le président de la Chambre des représentants Mike Johnson. / AP/Matt Rourke

Le président américain Donald Trump a prononcé, mardi soir, au Capitole à Washington, le discours annuel sur l'état de l'Union.

Le représentant démocrate afro-américain du Texas Al Green a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire «les Noirs ne sont pas des singes» durant l'entrée du président, avant d’être expulsé.

Durant son discours, Donald Trump a abordé la question des tarifs douaniers, estimant que la décision de sa Cour Suprême de vendredi dernier de les invalider était une mauvaise décision.

Il a affirmé que ses tarifs étaient là pour rester et qu'éventuellement, les centaines de milliards de dollars générés par ces tarifs allaient remplacer une bonne partie des impôts sur le revenu des citoyens américains.

Rare moment d'unanimité, la présentation des membres de l'équipe américaine de hockey qui a remporté la médaille d'or aux Jeux de Milan contre le Canada.

Donald Trump a déclaré qu'il allait offrir la médaille de la liberté au gardien Connor Hellebucyk.

Le président a souligné à gros traits ses politiques visant à expulser des immigrants et celles touchant la loi et l'ordre, citant plusieurs exemples avec des citoyens présents au Capitole.

Il s'est aussi félicité de son intervention au Venezuela.

