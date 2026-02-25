 Aller au contenu
Politique internationale
États-Unis

Discours sur l'état de l'Union: «C'était du Trump pur jus»

par 98.5

0:00
7:56

Lagacé le matin

le 25 février 2026 08:23

Donald Trump, mardi soir, lors de son discours sur l'état de l'Union. / (AP Photo/Matt Rourke)

Au lendemain du discours sur l’état de l’Union, le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie analyse la performance de Donald Trump.

Bien que le président ait affiché une certaine retenue face aux juges de la Cour suprême, il n'a pas tardé à reprendre ses habitudes dès qu'il s'est éloigné de son texte, qualifiant ses opposants démocrates de «tricheurs» et de «malades».

Écoutez le collaborateur faire le point sur ce discours, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Malgré les appels au recalibrage face à une forte insatisfaction populaire, Donald Trump a maintenu le cap sur ses thèmes de prédilection, notamment l'immigration et les tarifs douaniers, allant jusqu'à suggérer que ces derniers pourraient un jour remplacer l'impôt sur le revenu.

Une proposition qui, selon Guillaume Lavoie, relève davantage de la «lubie» que de la réalité économique.

