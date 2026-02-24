Une manifestation a eu lieu, mardi

De nombreux producteurs agriculteurs se sont rassemblés mardi matin dans les rues de Mirabel pour manifester contre le projet de train rapide reliant Québec et Toronto.

Si ce projet d’envergure voit le jour, leurs terres se verront coupées en deux, ce qui occasionnerait de nombreux inconvénients, mais remémorerait aussi de bien mauvais souvenirs à ceux dont les familles ont été expropriées, totalement ou en partie, par le projet de l’aéroport de Mirabel.

Écoutez le président de l’Union des producteurs agricole secteur Outaouais-Laurentides, Stéphane Alary, partager les inquiétudes de ses membres concernant le projet de TGV.