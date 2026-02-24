Le président américain Donald Trump livrera son discours sur l'État de l'Union, mardi soir, à Washington.
Et ça pourrait être long...
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Discours sur l’État de l’union. Donald Trump a parlé d’un discours très long à venir...
- Les thèmes qui seront vraisemblablement abordés: l’économie américaine, le coût de la vie, l’âge d’or de l’Amérique, l’Iran, l’Ukraine, la Chine et le prix des médicaments.
- Les invités: les membres de l'équipe masculine de hockey, la veuve de Charlie Kirk, des victimes de Jeffrey Epstein et la famille de Jesse Jackson;
- Est-ce que les démocrates ont prévu quelque chose comme coup d’éclat?
- Melania Trump a invité séparément des jeunes bénéficiaires de ses programmes.