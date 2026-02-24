De quoi le Québec a-t-il besoin? C'est la question posée par Marie-France Bazzo avec son texte publié dans La Presse, ce qui était le suivi d'une discussion amorcée à Deux hommes en or et Rosalie.

Écoutez Marie-France Bazzo commenter la situation du Québec au micro de Philippe Cantin.

Elle décrit l’état social du Québec comme à «broil», marqué par la polarisation, l’incapacité au dialogue et l’influence des réseaux sociaux et de Donald Trump.

La productrice souligne l’importance de baisser la température sociale, de préserver les médias locaux et de s’intéresser au bien commun et à l’éducation pour contrer la division et favoriser l’unité au Québec.