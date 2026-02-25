L'écart de diplomation entre les gars et les filles au Québec demeure un mystère persistant.

Il y a aussi une différence importante entre la diplômation au Québec et en Ontario.

Le chroniqueur Luc Ferrandez et l'animateur Patrick Lagacé se penchent sur les causes structurelles de ce retard: des critères de réussite plus sévères au Québec (60% contre 50% en Ontario), l'absence d'examens ministériels uniformes chez nos voisins, et un parcours scolaire plus court qui semble nuire aux garçons, souvent plus immatures à l'adolescence.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez qui plaide pour une réflexion profonde sur l'ajout d'une sixième année au secondaire et une valorisation accrue du sport pour freiner le décrochage.