Un nouveau sondage place une fois de plus les libéraux fédéraux en avance dans les intentions de vote au pays.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un sondage Liaison montre les libéraux de Mark Carney à 45 %, devant les conservateurs à 33 %, avec des forces régionales marquées en Ontario, Québec et Canada atlantique;
- Le NPD à 9 % favorise la consolidation du vote centre-gauche pour les libéraux;
- Ils discutent de scénarios stratégiques, incluant des élections partielles à Terrebonne et Rosemont-La Petite-Patrie;
- Dimitri Soudas pense que si elle devient cheffe de la CAQ en avril, Christine Fréchette pourrait déclencher une élection générale provinciale anticipée.