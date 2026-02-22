 Aller au contenu
Politique
Disparitions liées à l'Alzheimer

Alerte Silver: le gouvernement du Québec va de l'avant

par 98.5

0:00
5:12

Entendu dans

Signé Lévesque

le 22 février 2026 07:37

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Alerte Silver: le gouvernement du Québec va de l'avant
Denis Lévesque / Cogeco Média

Inspiré par l'histoire de Kamal Ayoub, un homme de 86 ans disparu en 2024, le gouvernement du Québec instaurera définitivement le dispositif Silver, une alerte pour les dispartions de personnes âgées souffrant d'Alzheimer.

Ce nouveau système fonctionnera de la même manière que l'alerte Amber qui est déjà utilisée pour les disparitions d'enfants. Toutefois, les alertes Silver seront plus localisées géographiquement.

Écoutez l'ancienne ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, discuter de cette nouvelle mesure, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Je trouve que la vie d'une personne âgée est aussi importante que la vie d'une personne jeune. Je me dis que plus il y aura d'outils technologiques à notre disposition, bien plus on pourra à la fois sauver des vies, mais aussi on sait que quand une personne décède, ça affecte l'ensemble de la famille.»

Marguerite Blais

Vous aimerez aussi

Scandale du prince Andrew: la monarchie britannique est-elle réellement menacée?
Signé Lévesque
Scandale du prince Andrew: la monarchie britannique est-elle réellement menacée?
0:00
9:06
«Le droit à l'avortement, c'est une juridiction fédérale»
Signé Lévesque
«Le droit à l'avortement, c'est une juridiction fédérale»
0:00
6:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Eric Duhaime se prépare pour l'élection générale
Rattrapage
Partielle dans Chicoutimi
Eric Duhaime se prépare pour l'élection générale
Sébastien Diaz devient ambassadeur de la Fondation Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Rattrapage
J'en reviens pas
Sébastien Diaz devient ambassadeur de la Fondation Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Le parcours de Raymond Bouchard: d'un garçon timide au grand écran
Rattrapage
Décédé à 80 ans
Le parcours de Raymond Bouchard: d'un garçon timide au grand écran
«Ça a été deux semaines vraiment magique, j'ai vu du hockey de haute qualité»
Rattrapage
Bilan des Jeux de Milan
«Ça a été deux semaines vraiment magique, j'ai vu du hockey de haute qualité»
Un festival et un documentaire pour occuper votre semaine de relâche
Rattrapage
Idées d'activités
Un festival et un documentaire pour occuper votre semaine de relâche
«Le droit à l'avortement, c'est une juridiction fédérale»
Rattrapage
Recul de Jolin-Barrette
«Le droit à l'avortement, c'est une juridiction fédérale»
Le Train des Bleuets: une promesse de Climat Québec qui fait réagir
Rattrapage
Partielle dans Chicoutimi
Le Train des Bleuets: une promesse de Climat Québec qui fait réagir
Meurtre de Valérie Leblanc: un procès accéléré pour le présumé meurtrier
Rattrapage
Preuves d'ADN solides
Meurtre de Valérie Leblanc: un procès accéléré pour le présumé meurtrier
Fortune de 285 millions: le chanteur Sting ne lèguera rien à ses enfants
Rattrapage
Décision controversée
Fortune de 285 millions: le chanteur Sting ne lèguera rien à ses enfants
Match de la médaille d'or: les restaurants de la province débordent
Rattrapage
Finale Canada-États-Unis
Match de la médaille d'or: les restaurants de la province débordent
Le «small talk»: un talent sous-estimé?
Rattrapage
Habileté sociale
Le «small talk»: un talent sous-estimé?
L'accès à la propriété moins difficile que prévu pour les jeunes?
Rattrapage
Augmentation des jeunes propriétaires
L'accès à la propriété moins difficile que prévu pour les jeunes?
Raymond Bouchard: le milieu culturel lui rend hommage
Rattrapage
Décès à 80 ans
Raymond Bouchard: le milieu culturel lui rend hommage
Cérémonie de clôture: Valérie Maltais et Steven Dubois porteront le drapeau
Rattrapage
Fin des jeux d'hiver
Cérémonie de clôture: Valérie Maltais et Steven Dubois porteront le drapeau
Manifestation à Lyon : un décès qui met de l'huile sur le feu
Rattrapage
Tensions en France
Manifestation à Lyon : un décès qui met de l'huile sur le feu