Disparitions liées à l'Alzheimer

Inspiré par l'histoire de Kamal Ayoub, un homme de 86 ans disparu en 2024, le gouvernement du Québec instaurera définitivement le dispositif Silver, une alerte pour les dispartions de personnes âgées souffrant d'Alzheimer.

Ce nouveau système fonctionnera de la même manière que l'alerte Amber qui est déjà utilisée pour les disparitions d'enfants. Toutefois, les alertes Silver seront plus localisées géographiquement.

