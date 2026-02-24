Victoire sans équivoque dans Chicoutimi

La candidate du Parti québécois dans Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, l'a emporté haut la main lors de l'élection partielle.

Avec 45,35 % des voix, elle devance largement sa plus proche rivale, la candidate conservatrice Catherine Morissette, marquant un retour en force significatif pour la formation souverainiste à l'approche des élections générales.

