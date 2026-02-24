 Aller au contenu
Politique provinciale
Victoire sans équivoque dans Chicoutimi

«Ça fait des années qu'on n'a pas vu le PQ aussi fort que maintenant»

le 24 février 2026 06:27

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Ça fait des années qu'on n'a pas vu le PQ aussi fort que maintenant»
La candidate du Parti québécois dans Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, l'a emporté haut la main lors de l'élection partielle.

Avec 45,35 % des voix, elle devance largement sa plus proche rivale, la candidate conservatrice Catherine Morissette, marquant un retour en force significatif pour la formation souverainiste à l'approche des élections générales.

Écoutez Patrick Lagacé commenter cette victoire, mardi, dans son tour d'horizon.

«Ça augure bien pour le parti souverainiste pour l'élection d'octobre [...] Ça fait des années qu'on n'a pas vu le PQ aussi fort que maintenant.» 

Patrick Lagacé

Alors que le Parti conservateur du Québec consolide sa position de deuxième force dans cette circonscription, la Coalition avenir Québec et le Parti libéral du Québec subissent des reculs marqués, récoltant respectivement 11 % et 9 % des suffrages.

En prévision d'un éventuel gouvernement péquiste, Paul St-Pierre Plamondon a déjà commencé à tempérer les attentes concernant la tenue rapide d'un référendum, évoquant une fenêtre de quatre ans en raison de l'instabilité mondiale actuelle.

Autres sujets abordés

  • Mexique: reprise graduelle des vols après l'élimination du chef de cartel «El Mencho»,;
  • Incertitude tarifaire aux États-Unis;
  • 4e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine;
  • Diplomatie tendue entre la France et les États-Unis; 
  • Fiasco informatique à Ottawa;
  • Une étude de la FAE note une hausse de l'intolérance chez les jeunes garçons envers les droits des femmes et la communauté LGBTQ+.

