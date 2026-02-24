Réseaux sociaux

Une étude troublante de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), menée en collaboration avec le professeur Francis Dupuis-Déri, révèle une radicalisation des propos chez les jeunes garçons dans les écoles du Québec.

Plus de 90 % des enseignants sondés affirment que les comportements misogynes, antiféministes et transphobes se sont aggravés au cours des cinq dernières années, un phénomène qui touche désormais même le milieu primaire.

